Striscia la Notizia, Luca Abete ha vissuto sotto scorta per 10 giorni: il motivo è terribile (Di domenica 30 gennaio 2022) L’inviato di “Striscia la Notizia”, Luca Abete, ha vissuto sotto scorta per 10 giorni: il motivo è veramente terribile È uno dei protagonisti del tg satirico diretto da Antonio Ricci. I suoi servizi toccano spesso temi importanti. Questo impegno per il socale, però, stava per costargli caro. L’inviato di “Striscia la Notizia”, infatti, ha vissuto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 30 gennaio 2022) L’inviato di “la”,, haper 10: ilè veramenteÈ uno dei protagonisti del tg satirico diretto da Antonio Ricci. I suoi servizi toccano spesso temi importanti. Questo impegno per il socale, però, stava per costargli caro. L’inviato di “la”, infatti, haL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Martina03332603 : RT @CanYamanMedia: ??????| Striscia la notizia - E Greggio introduces briefly #SembraStranoAncheAMe autobiography by #CanYaman English subs.… - zazoomblog : Enzo Iacchetti picchiato: a Striscia la Notizia succede l’impensabile - #Iacchetti #picchiato: #Striscia… - an12frnc : RT @Cinguetterai: Lo #SpecialeTG1 di Monica Maggioni sull’elezione del Presidente #Mattarella supera i 6 milioni di telespettatori come pic… - lorenzo10469500 : RT @Armada69895228: Cosa vogliono impiantarci nel cervello,Striscia notizia scenario da brividi: impianti nel cervello per acquisire conosc… - Armada69895228 : Cosa vogliono impiantarci nel cervello,Striscia notizia scenario da brividi: impianti nel cervello per acquisire co… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia Pretelli è Ligabue a Domenica In: pioggia di critiche sullo show e su Pier L'ex velino di Striscia la Notizia continua a essere un tassello più che misterioso a Domenica In: ecco perché L'articolo Pretelli è Ligabue a Domenica In: pioggia di critiche sullo show e su Pier proviene da Gossip ...

Mario Mazzoleni: Tra gli arbitri la sudditanza con le big esiste - Top News Il fratello Paolo Silvio arbitra ancora, lui invece, Mario Mazzoleni , ha cambiato vita. È stato dismesso dalla CAN A e B al termine della stagione 2005 - 2006. In un'intervista a Striscia la Notizia sostenne che la sua dismissione sarebbe stata causata dalle lamentele del presidente della Lazio Lotito a seguito un discusso arbitraggio nella partita Lazio - Cagliari ma è acqua ...

Boom d'ascolti per Striscia la notizia: programma più visto della... - News Striscia la notizia Il caso dei Suv a Striscia la Notizia, Miccichè: "Dovevamo prendere un'utilitaria?" La Petyx ha chiesto al sindaco di Agrigento i motivi che hanno portato il Comune ad acquistare 4 Suv (sprovvisti di pedane per disabili) piuttosto che utilitarie e del perché l'Ente si sia ridotto a f ...

Con Ravenna si interrompe la striscia del Ghiviborgo, tre punti per il Seravezza Ai biancorossi non basta Bongiorni, per i versiliesi decide Rodriguez. Mercoledì il derby di .... Il Ghiviborgo ha interrotto a Ravenna la propria striscia positiva . Merito dei giallorossi di casa ch ...

L'ex velino dilacontinua a essere un tassello più che misterioso a Domenica In: ecco perché L'articolo Pretelli è Ligabue a Domenica In: pioggia di critiche sullo show e su Pier proviene da Gossip ...Il fratello Paolo Silvio arbitra ancora, lui invece, Mario Mazzoleni , ha cambiato vita. È stato dismesso dalla CAN A e B al termine della stagione 2005 - 2006. In un'intervista alasostenne che la sua dismissione sarebbe stata causata dalle lamentele del presidente della Lazio Lotito a seguito un discusso arbitraggio nella partita Lazio - Cagliari ma è acqua ...La Petyx ha chiesto al sindaco di Agrigento i motivi che hanno portato il Comune ad acquistare 4 Suv (sprovvisti di pedane per disabili) piuttosto che utilitarie e del perché l'Ente si sia ridotto a f ...Ai biancorossi non basta Bongiorni, per i versiliesi decide Rodriguez. Mercoledì il derby di .... Il Ghiviborgo ha interrotto a Ravenna la propria striscia positiva . Merito dei giallorossi di casa ch ...