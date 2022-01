Stellantis - Nuovo diesel Euro 7, ecco come e dove potrebbe essere utilizzato (Di domenica 30 gennaio 2022) In un'epoca in cui si parla prevalentemente di lanci d'inediti modelli a corrente, fa notizia l'annuncio di un Nuovo motore diesel omologato Euro 7, italiano, da realizzare nello stabilimento di Pratola Serra (Avellino). A svelarlo è stato il gran capo di Stellantis in persona, Carlos Tavares, in occasione di una visita presso l'impianto campano. Un progetto tecnico che vedrà la luce nel giro di 14-15 mesi e potrebbe aprire tutta una serie di prospettive commerciali inaspettate in quest'era di programmi quasi interamente incentrati sulla propulsione elettrica. Siamo nel campo delle ipotesi, perché non è ancora trapelato nulla di ufficiale da parte di Stellantis circa le opportunità d'impiego di questo Euro 7 sulle auto del gruppo. Ma resta il fatto che il tanto (da ... Leggi su quattroruote (Di domenica 30 gennaio 2022) In un'epoca in cui si parla prevalentemente di lanci d'inediti modelli a corrente, fa notizia l'annuncio di unmotoreomologato7, italiano, da realizzare nello stabilimento di Pratola Serra (Avellino). A svelarlo è stato il gran capo diin persona, Carlos Tavares, in occasione di una visita presso l'impianto campano. Un progetto tecnico che vedrà la luce nel giro di 14-15 mesi eaprire tutta una serie di prospettive commerciali inaspettate in quest'era di programmi quasi interamente incentrati sulla propulsione elettrica. Siamo nel campo delle ipotesi, perché non è ancora trapelato nulla di ufficiale da parte dicirca le opportunità d'impiego di questo7 sulle auto del gruppo. Ma resta il fatto che il tanto (da ...

