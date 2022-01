Stefano cerca moglie a C'è posta per te (Di domenica 30 gennaio 2022) Il signor Stefano, 92 anni, è tornato a C'è posta per te, per cercare una moglie. Il simpatico siciliano, però, è stato rifiutato da tutte le donne. C’è posta per te, Stefano cerca moglie a 92 anni ma tutte lo rifiutano su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di domenica 30 gennaio 2022) Il signor, 92 anni, è tornato a C'èper te, perre una. Il simpatico siciliano, però, è stato rifiutato da tutte le donne. C’èper te,a 92 anni ma tutte lo rifiutano su Donne Magazine.

Advertising

zazoomblog : “Ho detto no”. C’è Posta per Te nessun lieto fine per Stefano che a 92 anni ancora cerca l’amore - #detto #Posta… - Lightpinksoul : Lo posto perché una sana risata mi ci voleva e fa bene di questi tempi - zazoomblog : C’è posta per te Stefano cerca moglie: il finale è tutto da ridere - #posta #Stefano #cerca #moglie: - cercounnome : recuperata la storia di stefano cerca moglie voi non avete idea delle risate che mi sono fatta le lacrime ve lo giu… - infoitcultura : C'è Posta per te: la vera storia di Stefano il 92enne che cerca moglie. Com'è andata -