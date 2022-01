Soleil sorprende tutti: la strana reazione a Delia che lascia Alex Belli (Di domenica 30 gennaio 2022) Ieri notte al GF Vip è successo l’impensabile, mentre Manila, Miriana e Nathaly hanno appoggiato Delia Duran che ha deciso di lasciare Alex Belli, l’unica che invece ha cercato di far ragionare la venezuelana è stata Soleil Sorge! La Duran ha sparlato per un’ora di Soleil Sorge – in camera con le sue coinquiline – e pochi minuti dopo si è avvicinata all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ha confermato di aver lasciato il marito. “Certo che sono lucida e ora sono libera! Sono stufa e non mi merito questo. Sta giocando con un sentimento così profondo. Ci ho riso sopra, ma è gravissimo. Noi abbiamo un matrimonio di mezzo. – da Biccy. it – Perché devo amare una persona che non mi tutela? Posso andare avanti in questo stato? No basta ho raggiunto il limite. Perché ho ... Leggi su biccy (Di domenica 30 gennaio 2022) Ieri notte al GF Vip è successo l’impensabile, mentre Manila, Miriana e Nathaly hanno appoggiatoDuran che ha deciso dire, l’unica che invece ha cercato di far ragionare la venezuelana è stataSorge! La Duran ha sparlato per un’ora diSorge – in camera con le sue coinquiline – e pochi minuti dopo si è avvicinata all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ha confermato di averto il marito. “Certo che sono lucida e ora sono libera! Sono stufa e non mi merito questo. Sta giocando con un sentimento così profondo. Ci ho riso sopra, ma è gravissimo. Noi abbiamo un matrimonio di mezzo. – da Biccy. it – Perché devo amare una persona che non mi tutela? Posso andare avanti in questo stato? No basta ho raggiunto il limite. Perché ho ...

