"Sofia Goggia può stupirci". Olimpiadi invernali, la profezia di Gustav Thoeni (Di domenica 30 gennaio 2022) Da bambino avrebbe voluto sciare come Toni Sailer, leggendario olimpionico austriaco degli anni '50. Era il suo mito. Ora, passati i 70, gli basterebbe scendere da un ghiacciaio come faceva lui stesso, Gustav Thoeni da Trafoi, il re dei ghiacciai negli anni ruggenti e gloriosi della Valanga Azzurra. Questo signore gentile che sorseggia un caffè nel suo hotel, il Bellavista (a Trafoi, Bolzano), ha in bacheca tre medaglie olimpiche, quattro coppe del mondo, quattro campionati mondiali e un primato sociale: ha contribuito a mettere gli sci ai piedi di mezza Italia ben prima di Tomba. Per ispirarsi al suo stile e a quello degli altri eroi della Valanga Azzurra Gros, Radici, Pietrogiovanna, Stricker, Schmalzl, Plank e De Chiesa - quanti di noi, timidi nei primi arruffati spazzaneve, sognavano le Settimane Bianche in quei lontani anni 70? L'orologio del ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Da bambino avrebbe voluto sciare come Toni Sailer, leggendario olimpionico austriaco degli anni '50. Era il suo mito. Ora, passati i 70, gli basterebbe scendere da un ghiacciaio come faceva lui stesso,da Trafoi, il re dei ghiacciai negli anni ruggenti e gloriosi della Valanga Azzurra. Questo signore gentile che sorseggia un caffè nel suo hotel, il Bellavista (a Trafoi, Bolzano), ha in bacheca tre medaglie olimpiche, quattro coppe del mondo, quattro campionati mondiali e un primato sociale: ha contribuito a mettere gli sci ai piedi di mezza Italia ben prima di Tomba. Per ispirarsi al suo stile e a quello degli altri eroi della Valanga Azzurra Gros, Radici, Pietrogiovanna, Stricker, Schmalzl, Plank e De Chiesa - quanti di noi, timidi nei primi arruffati spazzaneve, sognavano le Settimane Bianche in quei lontani anni 70? L'orologio del ...

Advertising

Eurosport_IT : Non ti abbiamo lasciata sola un anno fa e non lo faremo adesso. In questa battaglia siamo ancora al tuo fianco, Sof… - Agenzia_Ansa : Sofia Goggia migliora, gli auguri di Mattarella #ANSA - LiaCapizzi : Abbiate rispetto di Sofia Goggia. Si può dare la colpa alla sfiga, e ci sta. Si può sperare nel recupero per le O… - umbertosecondo : RT @Agenzia_Ansa: Sofia Goggia migliora, gli auguri di Mattarella #ANSA - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Sofia Goggia migliora, gli auguri di Mattarella #ANSA -