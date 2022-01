Sofia Goggia, migliorano le condizioni del ginocchio! “Progredisco nel modo sperato”: nuovi carichi di lavoro (Di domenica 30 gennaio 2022) Sofia Goggia è stata visitata dalla Commissione Medica della Fisi, presieduata dal dottor Andrea Panzeri. Gli specialisti hanno evidenziato un miglioramento delle condizioni del ginocchio sinistro dell’azzurra, infortunatasi domenica scorsa in occasione del superG di Cortina d’Ampezzo. La bergamasca intensificherà i carichi di lavoro nei prossimi giorni, sia in palestra che in piscina. Contestualmente la 29enne proseguirà le terapie fisiche che hanno avuto successo durante gli ultimi sette giorni. Ricordiamo che Sofia Goggia sta cercando di recuperare in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, in programma dal 2 al 20 febbraio. Sci alpino, Sofia Goggia in ripresa! Le foto degli allenamenti verso le Olimpiadi di Pechino ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022)è stata visitata dalla Commissione Medica della Fisi, presieduata dal dottor Andrea Panzeri. Gli specialisti hanno evidenziato un miglioramento delledel ginocchio sinistro dell’azzurra, infortunatasi domenica scorsa in occasione del superG di Cortina d’Ampezzo. La bergamasca intensificherà idinei prossimi giorni, sia in palestra che in piscina. Contestualmente la 29enne proseguirà le terapie fisiche che hanno avuto successo durante gli ultimi sette giorni. Ricordiamo chesta cercando di recuperare in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, in programma dal 2 al 20 febbraio. Sci alpino,in ripresa! Le foto degli allenamenti verso le Olimpiadi di Pechino ...

