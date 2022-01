Showgirl, attrice ed ex gieffina: riconoscete la bambina nella foto? (Di domenica 30 gennaio 2022) La bambina nella foto oggi è una Showgirl, attrice ed ex protagonista del GF Vip. Nata a Soverato l’8 febbraio 1980, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1997 quando viene eletta Miss Calabria al concorso di bellezza Miss Italia. Partecipa alle finali nazionali del concorso tenutosi a Salsomaggiore Terme, dove ottiene il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Laoggi è unaed ex protagonista del GF Vip. Nata a Soverato l’8 febbraio 1980, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1997 quando viene eletta Miss Calabria al concorso di bellezza Miss Italia. Partecipa alle finali nazionali del concorso tenutosi a Salsomaggiore Terme, dove ottiene il L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Valenti40905251 : @Marianestrela @Mariagenn59 @elisadadesi @Radio105 @DilettaLeotta @DaniBattaglia lei è Carolina Marconi una showgir… - AccadevaOggi : #AccadevaOggi 27 gennaio 1960: Nasce Heather Parisi, ballerina, cantante, attrice e showgirl - memmo_italy : Una dedica in inglese o in italiano da Victoria Silvstedt per un successo personale o per il marketing della vostra… - antondepierro : RT @antondepierro: Chi,specie se personaggio pubblico,o aspirante tale(attrice,attore,showgirl,modella/o,etc.),imprenditore e così via,vuol… - MauroCobau : RT @antondepierro: Chi,specie se personaggio pubblico,o aspirante tale(attrice,attore,showgirl,modella/o,etc.),imprenditore e così via,vuol… -