Serie A, il Covid-19 è acqua passata: il club ritrova il suo uomo chiave (Di domenica 30 gennaio 2022) La Serie A torna in campo per l’Epifania, e in vista di uno scontro di fondamentale importanza una big recupera un nome importantissimo. La Serie A è pronta a tornare in campo. Dopo la pausa di fine gennaio, dopo un calciomercato invernale che ha registrato una Serie di colpi memorabili, il nostro massimo campionato ripartirà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 30 gennaio 2022) LaA torna in campo per l’Epifania, e in vista di uno scontro di fondamentale importanza una big recupera un nome importantissimo. LaA è pronta a tornare in campo. Dopo la pausa di fine gennaio, dopo un calciomercato invernale che ha registrato unadi colpi memorabili, il nostro massimo campionato ripartirà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

zazoomblog : Serie A il Covid-19 è acqua passata: il club ritrova il suo uomo chiave - #Serie #Covid-19 #acqua #passata: - serieAnews_com : #Inter, mister Simone Inzaghi è negativo al tampone: il #COVID19 è alle spalle, sarà regolarmente in panchina nel d… - Luxgraph : Inzaghi non ha più il Covid: sarà in panchina nel derby col Milan - cn1926it : #Vezzali: “Crisi del calcio antecedente al #Covid. Il #Governo farà il possibile” - sportface2016 : #Inter, buone notizie per Simone #Inzaghi: è negativo al #COVID19, ci sarà nel derby -