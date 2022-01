Se vuoi sapere cos’è lo sport, chiedi chi era Rafa Nadal (Di domenica 30 gennaio 2022) Semplicemente una delle imprese più strepitose della storia dello sport. Rafael Nadal, come se già non bastasse, entra di diritto tra gli atleti immortali. Che pratichi il tennis, importa poco. Nadal incarna lo sport, la sua essenza. Un atleta che non si arrende mai, che in ogni istante dà il massimo, che non deroga mai dai principi di correttezza, che mostra una tenacia e una fiducia extraterrestre nei propri mezzi. Ha vinto gli Australian Open, ha vinto recuperando due set a Medvedev grande favorito e di dieci anni più giovane. Ha vinto 21 Slam, uno in più di Djokovic e Federer. C’è un motivo se nelle facoltà di psicologia delle università spagnole, il nome di Nadal ricorra quasi quotidianamente. Un esempio continuo, di caparbietà, incarna il contrario dell’arrendevolezza. Oggi ha ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 30 gennaio 2022) Semplicemente una delle imprese più strepitose della storia delloel, come se già non bastasse, entra di diritto tra gli atleti immortali. Che pratichi il tennis, importa poco.incarna lo, la sua essenza. Un atleta che non si arrende mai, che in ogni istante dà il massimo, che non deroga mai dai principi di correttezza, che mostra una tenacia e una fiducia extraterrestre nei propri mezzi. Ha vinto gli Australian Open, ha vinto recuperando due set a Medvedev grande favorito e di dieci anni più giovane. Ha vinto 21 Slam, uno in più di Djokovic e Federer. C’è un motivo se nelle facoltà di psicologia delle università spagnole, il nome diricorra quasi quotidianamente. Un esempio continuo, di caparbietà, incarna il contrario dell’arrendevolezza. Oggi ha ...

