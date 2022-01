Se avessi una casa lo avrei mollato | la strategia di Delia

(Di domenica 30 gennaio 2022) Momenti di confessione perDuran al Grande fratello vip. La modella rivela il vero motivo per il quale non ha ancora lasciato Alex Belli

Advertising

TonyDaloia : @GandolfoDomini1 Oggi a pranzo eravamo una dozzina e nessuno ne sapeva niente, mi hanno guardato come se avessi fumato chissà cosa ?? - BananaHammock85 : Se avessi voluto vedere una serie con gente morta a caso, avrei fatto il rewatch di Grey's Anatomy. MALEDETTI. #LaSposa - claudiocancian3 : RT @intuslegens: #Salvini, t'abbiamo aspettato. Davanti al #greenpass, alcuni di noi speravano che tu avessi una strategia, un piano B. Nul… - sunflowersmp3 : ammiro molto la professionalità e l'imparzialità di Isa del merdoscopo perché se io avessi dovuto scrivere un libro… - GiancarloPilus1 : RT @intuslegens: #Salvini, t'abbiamo aspettato. Davanti al #greenpass, alcuni di noi speravano che tu avessi una strategia, un piano B. Nul… -

Ultime Notizie dalla rete : avessi una

Secasa, sai quanto l'avrei già mandato a fare in c*lo? Te lo giuro" Delia Duran "Ho lasciato Alex Belli"/ Toglie la fede e urla: "Sono libera, la butto!" L'ex Miss Italia ha poi aggiunto: ...... che sono anche nelle canzoni di mio padre, il vino, gli amici, la notte? Ma è come seusato ... Sono molto affezionato anche a Parole leggere,sintesi del senso stesso dell'album, della ...Originaria di una famiglia senigalliese, viveva a Roma. E' stata la famiglia ieri a fare affiggere i necrologi in città per informare della sua scomparsa, avvenuta domenica. Pur vivendo a Roma, dove l ...Se qualcuno avesse ancora dubbi in merito alle tendenze colore capelli del momento, ci ha pensato un'icona di stile a eliminarli definitivamente. Stiamo parlando di Anna Dello Russo, che in occasione ...