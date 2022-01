Scuola-lavoro | Fratoianni Si | ' interrogazione al governo | Lamorgese spieghi e si scusi'

(Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen (Adnkronos) - "Sul Domani Selvaggia Lucarelli riprende oggi la vicenda della reazione sproporzionata delle forze dell'ordine contro gli studenti in varie piazze italiane. Una brutta, bruttissima storia, di cui avevo già parlato anch'io ieri, riprendendo le parole di un prestigioso ed autorevole giornalista come Carlo Verdelli: lo Stato la smetta di manganellare gli studenti”. LO dice il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola. “Poichè penso anche io che queste manifestazioni cresceranno, come crescerà il malcontento e il malessere dei giovani del nostro Paese è meglio che lo Stato interrompa la strategia delle botte e si. Prima del peggio", prosegue. “Inoltre Selvaggia Lucarelli ricorda giustamente che la Ministra dell'Internonon si è ancora pronunciata sull'accaduto. Domani ...

CarloVerdelli : Poliziotti con manganello che caricano studenti con zaino. A Torino, Milano. Le proteste nel nome di… - stanzaselvaggia : “Questa notte non ho dormito, ero sotto shock”. “Io sono un ragazzo pacifico, non ho mai visto tanta violenza”. “La… - stanzaselvaggia : Oggi a Milano dei ragazzi pretestavano contro l’alternanza scuola/lavoro dopo la morte di Lorenzo. Hanno lanciato u… - goddessnyxtrix : @randagiooo È morto un ragazzo di 18 anni durante l'alternanza scuola lavoro - Mariang47614228 : RT @gabrillasarti2: L’inaudita violenza della Polizia sui ragazzi che protestavano contro l’alternanza scuola lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola lavoro

