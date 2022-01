Sci | Brignone | ' superG è la mia specialità preferita | felice di dimostrare la mia polivalenza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 gennaio 2022) Garmisch, 30 gen. - (Adnkronos) - “Sono davvero soddisfatta di questo risultato. Ho cercato di concentrare le mie energie che non erano tantissime solamente per la gara, c'era vento e sapevo di essere obbligata esclusivamente a far correre lo sci, senza guardare le linee migliori ma pensando solo a non fare attrito. Questo tipo di neve mi piace molto, sono arrivata al traguardo sapendo di avere fatto ciò che volevo. Ho avuto paura quando è arrivata la Huetter al traguardo, si tratta di una vittoria condivisa e siamo contente in due". Queste le parole di Federicadopo la vittoria neligante femminile di Garmisch, che le consente di toccare quota 7 trionfi nellain Coppa del mondo, stessa cifra dei successi ottenuti in gigante, mentre quelli in combinata sono 5. "Vado forte inigante da un ...