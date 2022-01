Sci alpino, quando riparte la Coppa del Mondo dopo le Olimpiadi? Calendario gare Crans Montana e Garmisch (Di domenica 30 gennaio 2022) Con la tappa femminile di Garmisch-Partenkirchen, si è conclusa ufficialmente la prima parte della Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022. Ora non rimane che concentrarsi anima e corpo sui Giochi Olimpici di Pechino che assorbiranno totalmente le prossime tre settimane. Ma, quando si ripartirà con la corsa verso la Sfera di Cristallo? Bisognerà attendere la fine di febbraio (weekend 26-27), gioco forza, con il comparto femminile che sarà in azione in quel di Crans-Montana (Svizzera) per due discese, mentre per gli uomini sarà la loro volta sulle nevi di Garmisch ma, per una volta, nella località tedesca, non saranno in azione per gare veloci, bensì per due slalom sulla pista denominata Gudiberg. IN TV – La Coppa del ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) Con la tappa femminile di-Partenkirchen, si è conclusa ufficialmente la prima parte delladeldi sci2021-2022. Ora non rimane che concentrarsi anima e corpo sui Giochi Olimpici di Pechino che assorbiranno totalmente le prossime tre settimane. Ma,si ripartirà con la corsa verso la Sfera di Cristallo? Bisognerà attendere la fine di febbraio (weekend 26-27), gioco forza, con il comparto femminile che sarà in azione in quel di(Svizzera) per due discese, mentre per gli uomini sarà la loro volta sulle nevi dima, per una volta, nella località tedesca, non saranno in azione perveloci, bensì per due slalom sulla pista denominata Gudiberg. IN TV – Ladel ...

