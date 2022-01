Sanremo, sono tutte vallette del Festival ma pochi le ricordano: le 5 dimenticate (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Festival di Sanremo è uno degli eventi più seguiti, ma siete scuri di ricordare tutte, ma proprio tutte, le vallette? Ecco le cinque dimenticate della storia. vallette o co-conduttrici, la storia del Festival di Sanremo è piena di glamour e grandi talenti, tuttavia non tutti sono destinati a passare alla storia. Se Belen, Michelle Hunziker e Virgina Raffaele sono riuscite a restare negli annali, lo stesso non si può dire per alcune colleghe. Il trio Brigitte Nielsen, Milly Carlucci e Alba Parietti ha fatto sognare, Maria De Filippi ce l’ha messa tutta per sciogliersi sul palco dell’Ariston e l’accoppiata Emma e Arisa ha strappato più di un sorriso. Ma chi sono le ... Leggi su chenews (Di domenica 30 gennaio 2022) Ildiè uno degli eventi più seguiti, ma siete scuri di ricordare, ma proprio, le? Ecco le cinquedella storia.o co-conduttrici, la storia deldiè piena di glamour e grandi talenti, tuttavia non tuttidestinati a passare alla storia. Se Belen, Michelle Hunziker e Virgina Raffaeleriuscite a restare negli annali, lo stesso non si può dire per alcune colleghe. Il trio Brigitte Nielsen, Milly Carlucci e Alba Parietti ha fatto sognare, Maria De Filippi ce l’ha messa tutta per sciogliersi sul palco dell’Ariston e l’accoppiata Emma e Arisa ha strappato più di un sorriso. Ma chile ...

Advertising

CremoniniCesare : Buongiorno! Una giornata favolosa, dai toni primaverili, mi ha accolto qui a Sanremo. ?? Ieri sono salito sul palco… - VanityFairIt : Dal ritorno di Gianni Morandi ed Elisa all'esordio di Aka7Even e Blanco: tutto quello che c'è da sapere sul cast de… - pioggia_sereno : RT @RaiUno: Milly Carlucci, Flavio Insinna, i Neri Per Caso, Roberta Capua in collegamento da Sanremo e tanti altri ospiti. @francifialdini… - mozvrtswig : BEPPE NEGATIVO MA CHE DAVERO? MA COME SONO FELICE, SANREMO 2022 SALVO - lenuvolesudinoi : domani inizia la settimana santa di sanremo e io sono pronta ad abbandonare la scuola e gli amici perché non ci sarò per nessuno?? #sanremo22 -