Sanremo | la gag dell’hotel continua | Fiorello apre ad Amadeus in accappatoio e bigodini – Il video

(Di domenica 30 gennaio 2022) Mancano pochi giorni all’inizio del Festival died è arrivata la notizia che in molti aspettavano. Dopo le foto rubate di ieri, la conferma arriva oggi in unal Tg1 delle, nel quale, dopo i siparietti degli scorsi giorni sulle ricerche a vuoto dinella stanza 407Globo, si è visto finalmente aprire la porta. A riceverlo uninfucsia. Il gioco èto con uno scambio di battute: «Quand’è? Porca miseria io parto dopodomani – ha scherzato lo showman -. Me lo dovevi dire prima… Ora devo andare, mi sto preparando per l’inaugurazione di una serra…». Nel collegamento con Paolo Sommaruga dall’Ariston,non ha ...

Il video trasmesso al telegiornale conclude la serie di indizi che Amadeus ha diffuso nei giorni scorsi su Instagram sulla sua ricerca adell'amico e collega. Nellafinale il direttore ...Il gioco è continuato con uno scambio di battute: "Quand'è? Porca miseria io parto dopodomani - ha scherzato lo showman - . Me lo dovevi dire prima? Ora devo andare, mi sto preparando per l'...