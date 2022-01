Sanremo 2022, passeggiata all’alba per Fiorello con omaggio a Mike Bongiorno (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – passeggiata all’alba per Fiorello a Sanremo 2022. Lo showman, arrivato ieri pomeriggio in città dopo settimane di incertezza sulla sua presenza al Festival, non ha rinunciato alla sua routine di fitness. Una camminata veloce che ha avuto una tappa speciale: la statua di Mike Bongiorno, dove Fiorello, in pantaloni corti da runner, si è fermato per un omaggio. “Due amici si incontrano a Sanremo”, ha scritto pubblicando lo scatto l’autore di Fiorello Federico Taddia. Intanto sulla modalità di partecipazione di Fiorello al Festival si continua a sapere pochissimo, se non che dovrebbe essere improntata ad incursioni da battitore libero. Ieri sera, appena arrivato da San ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) –per. Lo showman, arrivato ieri pomeriggio in città dopo settimane di incertezza sulla sua presenza al Festival, non ha rinunciato alla sua routine di fitness. Una camminata veloce che ha avuto una tappa speciale: la statua di, dove, in pantaloni corti da runner, si è fermato per un. “Due amici si incontrano a”, ha scritto pubblicando lo scatto l’autore diFederico Taddia. Intanto sulla modalità di partecipazione dial Festival si continua a sapere pochissimo, se non che dovrebbe essere improntata ad incursioni da battitore libero. Ieri sera, appena arrivato da San ...

