Sanremo 2022 | chi è Highsnob alias Michele Matera | il bipolarismo e le dipendenze | la battaglia legale con Fedez e il carcere a San Vittore

(Di domenica 30 gennaio 2022) Per il suo nome d’artesi è ispirato a “ity”, celebre (e discussa) rivista di moda. Alle spalle ha una “vita spericolata“, un passato difficile che lo ha segnato e tanta voglia di riscatto:, spezzino d’azione ma nato ad Avellino, debutta quest’anno al Festival diin coppia con la cantautrice Hu. Cantano “Abbi cura di te“, un brano dedicato alla fine di un amore. Poco conosciuto al grande pubblico,ha una storia che vale la pena di essere raccontata: “Di cose da raccontare ne ho. Magari lo farò in un libro”, ha detto lui stesso in una recente intervista.arriva dal rap e dalla scena urban, sulla carta d’identità segna 37 anni. Stupefacenti,, ...

vascorossi : VASCO ROSSI 1982 – 2022 40 anni da “VADO AL MASSIMO”…VADO A SANREMO Accadeva il 29 gennaio 1982, al Festival di S… - RadioItalia : L'importanza dei rapporti sani, che permettono di respirare: così @sangiovann1 descrive il suo brano?? L'intervist… - IlContiAndrea : #Mahmood e #Blanco tra scherzi e ironia: 'Stiamo progettando un figlio. Meglio fare un figlio che un disco assieme.… - Key_freak_ : RT @Sanremo__2022: +++IL MAESTRO BEPPE VESSICCHIO È NEGATIVO SANREMO 2022 È SALVO+++ - gioeco : Festival di Sanremo 2022 | Fabrizio Moro -

La notizia girava nell'aria da mesi , ora abbiamo l'ufficialità: Fiorello tornerà accanto ad Amadeus anche per il Festival di. A confermarlo il Tg1 che nel corso dell'edizione delle 13:30 ha mandato in onda un simpatico spezzone girato dai due nell'Hotel Globo, dove alloggiano a. Per il terzo anno di ...... ho un utero malandato" Nella puntata di questo pomeriggio Silvia Toffanin intervisterà una donna icona della musica italiana: Ornella Vanoni che parlerà del prossimo Festival diin onda ...LA "VITA SPERICOLATA" DI HIGHSNOB Stupefacenti, dipendenze, carcere, disturbi alimentari e depressione. Ma non solo. Ecco chi è il cantante in gara a Sanremo con Hu ...