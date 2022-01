Salvini: "Le priorità che porterò a Draghi. Gas, TAP, Russia, scuole e..." (Di domenica 30 gennaio 2022) "Sul tavolo del presidente del Consiglio Mario Draghi io e il ministro Giorgetti, già questa settimana, porteremo una serie di proposte per affrontare l'emergenza nazionale dell’aumento dei costi di luce e gas per imprese e famiglie", afferma ad Affaritaliani.it Matteo Salvini, all'indomani... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 30 gennaio 2022) "Sul tavolo del presidente del Consiglio Marioio e il ministro Giorgetti, già questa settimana, porteremo una serie di proposte per affrontare l'emergenza nazionale dell’aumento dei costi di luce e gas per imprese e famiglie", afferma ad Affaritaliani.it Matteo, all'indomani... Segui su affaritaliani.it

Advertising

gitopo : @SecolodItalia1 È chiaro che salvini e Berlusconi hanno priorità diverse. - MaxLandra : ..IL #KINGMAKER VISTO IL #FLOP CONCLAMATO LA BUTTA IN CACIARA...!! #Salvini: 'Ecco le priorità che porterò sul tav… - Affaritaliani : Salvini: 'Ecco le priorità che porterò sul tavolo di Draghi'. Esclusivo - zazoomblog : Salvini: Ecco le priorità che porterò sul tavolo di Draghi Gas TAP missione in Russia nucleare scuole Covid e... -… - simonsaid66 : @doluccia16 Dx sx sono parole vuote di questi tempi.. rappresentare chi ti ha votato è la priorità. Molti di ex est… -