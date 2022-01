Salerno | tornano l’eroina e le siringhe abbandonate

(Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Che si tratti di overdose o meno, la droga come possibile causa della morte dell’uomo sulla spiaggia di Torrione (leggi qui) riporta di attualità un fenomeno che sembrava essere stato marginalizzato. La droga asembra essere tornata nella sua “forma originaria”:. Le prove sono… per strada. Poco distante dal luogo del decesso, in una aiuola sul marciapiede di Pastena è stata abbandonata una siringa. Verosimilmente usata da qualche eroinomane. Immagine che oggi, assume significato diverso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

