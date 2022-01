Salernitana | sfuma un obiettivo | su di lui il Barcellona!

(Di domenica 30 gennaio 2022) Il mercato è come una scatola di cioccolatini, non sai mai cosa ti capita. Parafrasando Forrest Gump, quanto accaduto a Diego Costa nel giro di poche ore può essere un esempio pregnante. Da che poteva diventare un nuovo innesto dellatargata Walter Sabatini, a nuovo acquisto di un top club europeo. Diego Costa BarcelonaIl Barcellona, secondo quanto riportato da Sport avrebbe individuato in lui in numero nueve da affidare a Xavi. La notizia ha del clamoroso è molto probabilmente si arriverà ad una chiusura al massimo nella giornata di domani. VINCENZO BONIELLO

10.00 - Su Gregoire Defrel ci provano anchee Saint - Etienne. 7.13 - Marco Pinato ... 12.55 -il colpo Jacopo Surricchio , il centrocampista si trasferirà alla Roma . 13 GENNAIO 20.08 ...Il nome di Diego Costa aveva acceso gli animi dei tifosi della, entusiasti di vedere in azione all'Arechi il bomber brasiliano naturalizzato spagnolo: scenario che, purtroppo per loro, non si verificherà. Dall'ottimismo delle scorse ore si è passati ...Non tornerà alla Sampdoria Federico Bonazzoli, ma il suo resta incerto viste le voci di calciomercato sulla Salernitana. Ecco il punto ...L'attaccante spagnoli, Diego Costa, molto vicino in passato alla Salernitana pare sia vicino a rientrare in Spagna: Valencia interessato ...