Salernitana | ecco Dragusin | domani le visite mediche del difensore

(Di domenica 30 gennaio 2022)alla: ilrumeno di proprietà della Juventus è atteso in città. Tutti i dettagli Raduè pronto a iniziare la sua nuova avventura professionale. Il, che ha lasciato la Sampdoria, diventerà a breve un nuovo giocatore della. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport il giocatore, che lascerà la Juventus in prestito, sarà questa sera a Salerno per poi iniziare ufficialmente la sua nuova avventura nella giornata di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

yutomanga : RT @newsjlive: ??- Dunque ricapitolando, ecco le trattative chiuse nelle ultime ore… Bentancur ?? Tottenham ???? Kulusevski ?? Tottenham ???? I… - Tiarossi2 : RT @newsjlive: ??- Dunque ricapitolando, ecco le trattative chiuse nelle ultime ore… Bentancur ?? Tottenham ???? Kulusevski ?? Tottenham ???? I… - Emanuel70123144 : RT @newsjlive: ??- Dunque ricapitolando, ecco le trattative chiuse nelle ultime ore… Bentancur ?? Tottenham ???? Kulusevski ?? Tottenham ???? I… - newsjlive : ??- Dunque ricapitolando, ecco le trattative chiuse nelle ultime ore… Bentancur ?? Tottenham ???? Kulusevski ?? Totte… - Profilo3Marco : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Salernitana, anche Izzo vicino al «sì»: come cambia la squadra granata -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana ecco

Il difensore, che ha lasciato la Sampdoria, diventerà a breve un nuovo giocatore della. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport il giocatore, che ...Dopo l'addio a Gondo, trasferitosi alla Cremonese, che fa il paio con il trasferimento di Simy al Parma,altre cessioni. Lo scenario Ladice addio a Bogdan, difensore, e ...Gita in Costiera Amalfitana per Simone Verdi, ex attaccante del Napoli e nuovo giocatore della Salernitana, e la sua compagna Laura. Ecco foto e video pubblicati su Instagram da Lady Verdi. Visual ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Dragusin alla Salernitana: il difensore rumeno di proprietà della Juventus è atteso in città. Tutti i dettagli Radu Dragusin è pronto a iniziare la sua ...