Sabrina Salerno sul vestito di Sanremo: "Tornassi indietro non lo indosserei" (Di domenica 30 gennaio 2022) Sabrina Salerno oggi pomeriggio è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo dove, parlando del figlio, ha preso ufficialmente le distanze dal personaggio provocante che le era stato affibbiato negli anni '80 e '90. "Mio figlio quando era più ragazzino, un po' per gelosia, mi ha detto 'copriti copriti', ma altrimenti non commenta nulla è molto distaccato da questo mondo. Ha elaborato molto bene il personaggio 'Sabrina Salerno', penso che ci sia anche molta stima". Era infatti il 1991 quando Sabrina Salerno insieme a Jo Squillo si presentarono sul palco del Festival di Sanremo con la hit Siamo Donne. Brano che, a discapito del tredicesimo posto conquistato, ottenne un enorme successo in radio. Vorrei ricordarvi un secondo com'era vestita Sabrina ...

