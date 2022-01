Sabrina Salerno: “Mio figlio andrà a fare il Cammino di Santiago da solo” (Di domenica 30 gennaio 2022) Il figlio di Sabrina Salerno sta per compiere 18 anni e per festeggiare ha chiesto di andare a Santiago per fare il Cammino da solo. “Voglio fare il Cammino di Santiago da solo perché è un’esperienza fisica e spirituale che secondo me devi fare da solo” e Sabrina Salerno a Verissimo confida che stima molto il suo Luca. “Stimo molto mio figlio, è migliore di me, ha superato le mie aspettative e sono molto fortunata per questo, è la somma dell’amore di me e mio marito e secondo me è più bravo di noi, è molto maturo” ma nel momento in cui suo figlio ha detto che sarebbe partito da solo si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 30 gennaio 2022) Ildista per compiere 18 anni e per festeggiare ha chiesto di andare aperilda. “Voglioildidaperché è un’esperienza fisica e spirituale che secondo me devida” ea Verissimo confida che stima molto il suo Luca. “Stimo molto mio, è migliore di me, ha superato le mie aspettative e sono molto fortunata per questo, è la somma dell’amore di me e mio marito e secondo me è più bravo di noi, è molto maturo” ma nel momento in cui suoha detto che sarebbe partito dasi ...

