Rugby | Top 10 | Colorno | vittoria di misura contro le Fiamme Oro Rovigo espugna il campo della Lazio

(Di domenica 30 gennaio 2022) Si è conclusa l’undicesima giornata del massimo campionato italiano die oggi in programma c’erano due match. Insono sceseda un lato,Oro dall’altro. Ecco come è andata. Dura un’ora la resistenzaunche soffre, ma poi dilaga. Pronti, via e un piazzato di Van Reneen dà i primi punti per i rossoblù. al 15’ pareggia dalla piazzola Cozzi, ma al 24’ arriva la prima meta di Ruggeri per il 3-10. Risponde lae al 33’ va a segno con Montemauri e nuovo pareggio. Finale di tempo incandescente, con la meta di punizione peral 39’, ma un minuto dopo è Santarelli a impattare sul 17-17. La musica cambia, però, nella ...

Advertising

FiammeOroRugby : ?? RIPRENDE IL CAMPIONATO DELLE FIAMME! ?? @RugbyColorno vs Fiamme Oro Rugby ?? 11ª Peroni TOP 10 ?? HBS Rugby Stadium… - PiacenzaPress : Rugby Top 10 - La nebbia costringe a sospendere e rinviare la gara tra Valorugby e Lyons - PiacenzaPress : Rugby Top 10 - La nebbia costringe a sospendere e rinviare la gara tra Valorugby e Lyons - RugbySport : RT @RugbySport: -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Top

OnRugby

Lazio1927 v Femi - CZRovigo Delta 17 - 43 (17 - 17) Marcatori: p.t. 11' cp Van Reneen (0 - 3), 15' cp Cozzi (3 - 3), 24' m. Ruggeri tr Van Reneen (3 - 10), 33' m. Montemauri tr Cozzi (......Viadana* 15; Mogliano1969*** 10; Lazio1927 5 *partite in meno Padova, Stadio del Plebiscito " Sabato 29 gennaio 2022 Peroni TOP10, XI giornata PetrarcaViadana 1970 ...The Bulls, Lions, Sharks and Stormers have successfully migrated to the United Rugby Championship (URC), and are jousting for an opportunity to compete in the European Champions Cup – the top club ...Si è conclusa l’undicesima giornata del massimo campionato italiano di rugby e oggi in programma c’erano due match. In campo sono scese Lazio e Rovigo da un lato, Colorno e Fiamme Oro dall’altro. Ecco ...