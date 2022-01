Rugby Seven: Siviglia, nel maschile poker del Sudafrica. Battuta l’Australia (Di domenica 30 gennaio 2022) Si è conclusa oggi la tappa di Siviglia delle Sevens Series maschili e sono andati in scena semifinali e finale. Quarta tappa del tour mondiale, dopo che il Sudafrica ha dominato le prime tre tappe in campo maschile. Ecco come è andata l’ultima giornata. Nella prima semifinale si sfidano il Sudafrica, vincitore delle prime tre tappe, e un’Irlanda che per la prima volta ha superato i quarti di finale. Match in equilibrio fino al sesto minuto, quando Christie Grobbelaar sblocca il risultato a favore dei Blitzbokke. E prima dell’intervallo va in meta anche Shaun Williams per il 14-0 parziale. Al 10’ è Justin Geduld a chiudere il discorso e a mandare il Sudafrica in finale con una vittoria per 26-0, con la meta di Selvyn Davids nel finale. La seconda semifinale, invece, vede di fronte ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) Si è conclusa oggi la tappa didelles Series maschili e sono andati in scena semifinali e finale. Quarta tappa del tour mondiale, dopo che ilha dominato le prime tre tappe in campo. Ecco come è andata l’ultima giornata. Nella prima semifinale si sfidano il, vincitore delle prime tre tappe, e un’Irlanda che per la prima volta ha superato i quarti di finale. Match in equilibrio fino al sesto minuto, quando Christie Grobbelaar sblocca il risultato a favore dei Blitzbokke. E prima dell’intervallo va in meta anche Shaun Williams per il 14-0 parziale. Al 10’ è Justin Geduld a chiudere il discorso e a mandare ilin finale con una vittoria per 26-0, con la meta di Selvyn Davids nel finale. La seconda semifinale, invece, vede di fronte ...

Advertising

zazoomblog : Rugby Seven: Siviglia nel maschile in semifinale Sudafrica Irlanda Australia e Argentina - #Rugby #Seven:… - zazoomblog : Rugby Seven: Siviglia nel femminile in semifinale Irlanda Inghilterra Australia e USA - #Rugby #Seven: #Siviglia… - rugbyitalia96 : RT @italiansrugby: La meta della settimana della seconda serie inglese è realizzata da Ben Cambriani, italo-gallese originario di Swansea,… - italiansrugby : La meta della settimana della seconda serie inglese è realizzata da Ben Cambriani, italo-gallese originario di Swan… - zazoomblog : Rugby Seven: Malaga nel femminile in semifinale Usa Francia Russia e Australia - #Rugby #Seven: #Malaga #femminile -