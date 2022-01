Rugby Seven: Siviglia, nel femminile vince l’Australia, che supera in rimonta l’Irlanda (Di domenica 30 gennaio 2022) Si è conclusa oggi la tappa di Siviglia delle Sevens Series femminili e sono andati in scena semifinali e finale. Quarta tappa del tour mondiale, che fino a oggi ha visto due successi dell’Australia e uno degli USA. Ecco come è andata l’ultima giornata. Nella prima semifinale si sfidano l’Irlanda e l’Inghilterra. Match senza storia, con le irlandesi che vanno in meta dopo 2’ con Amee-Leigh Murphy Crowe e raddoppiano al quarto con Lucy Mulhall. Non riesce a rispondere l’Inghilterra e al 6’ è di muovo Murphy Crowe ad andare in meta per il 15-0 con cui si chiude il primo tempo. Il colpo del ko arriva a inizio ripresa con Beibhinn Parsons che va in meta e la Mulhall trasforma. Ancora la Parsons al 13’ chiude il discorso e con la trasformazione punteggio finale di 29-0. Ben più equilibrata la seconda semifinale tra ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) Si è conclusa oggi la tappa didelles Series femminili e sono andati in scena semifinali e finale. Quarta tappa del tour mondiale, che fino a oggi ha visto due successi dele uno degli USA. Ecco come è andata l’ultima giornata. Nella prima semifinale si sfidanoe l’Inghilterra. Match senza storia, con le irlandesi che vanno in meta dopo 2’ con Amee-Leigh Murphy Crowe e raddoppiano al quarto con Lucy Mulhall. Non riesce a rispondere l’Inghilterra e al 6’ è di muovo Murphy Crowe ad andare in meta per il 15-0 con cui si chiude il primo tempo. Il colpo del ko arriva a inizio ripresa con Beibhinn Parsons che va in meta e la Mulhall trasforma. Ancora la Parsons al 13’ chiude il discorso e con la trasformazione punteggio finale di 29-0. Ben più equilibrata la seconda semifinale tra ...

Advertising

zazoomblog : Rugby Seven: Siviglia nel maschile in semifinale Sudafrica Irlanda Australia e Argentina - #Rugby #Seven:… - zazoomblog : Rugby Seven: Siviglia nel femminile in semifinale Irlanda Inghilterra Australia e USA - #Rugby #Seven: #Siviglia… - rugbyitalia96 : RT @italiansrugby: La meta della settimana della seconda serie inglese è realizzata da Ben Cambriani, italo-gallese originario di Swansea,… - italiansrugby : La meta della settimana della seconda serie inglese è realizzata da Ben Cambriani, italo-gallese originario di Swan… - zazoomblog : Rugby Seven: Malaga nel femminile in semifinale Usa Francia Russia e Australia - #Rugby #Seven: #Malaga #femminile -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Seven Rugby, Innocenti: 'Aspettative sono tante, sarà un grande Sei Nazioni' ...italiana rugby (Fir) Marzio Innocenti alla presentazione del Guinness Sei Nazioni 2022 di Rugby. '... Il progetto Seven lo porteremo avanti con il Coni. E Sport e Salute è con noi per far si che il ...

Rugby, Innocenti: "Aspettative sono tante, sarà un grande Sei Nazioni" ...italiana rugby (Fir) Marzio Innocenti alla presentazione del Guinness Sei Nazioni 2022 di Rugby. "... Il progetto Seven lo porteremo avanti con il Coni. E Sport e Salute è con noi per far si che il ...

Rugby Seven: Siviglia, nel maschile in semifinale Sudafrica, Irlanda, Australia e Argentina OA Sport Rugby Seven: Siviglia, nel femminile vince l’Australia, che supera in rimonta l’Irlanda Si è conclusa oggi la tappa di Siviglia delle Sevens Series femminili e sono andati in scena semifinali e finale. Quarta tappa del tour mondiale, che fino a oggi ha visto due successi dell’Australia e ...

Batley Bulldogs 30 Halifax Panthers 18: Bulldogs come storming back to win a Championship classic The second-tier competition has earned a reputation in recent years for producing some enthralling fare and Batley Bulldogs and Halifax combined to produce more of that on the opening day of the 2022 ...

...italiana(Fir) Marzio Innocenti alla presentazione del Guinness Sei Nazioni 2022 di. '... Il progettolo porteremo avanti con il Coni. E Sport e Salute è con noi per far si che il ......italiana(Fir) Marzio Innocenti alla presentazione del Guinness Sei Nazioni 2022 di. "... Il progettolo porteremo avanti con il Coni. E Sport e Salute è con noi per far si che il ...Si è conclusa oggi la tappa di Siviglia delle Sevens Series femminili e sono andati in scena semifinali e finale. Quarta tappa del tour mondiale, che fino a oggi ha visto due successi dell’Australia e ...The second-tier competition has earned a reputation in recent years for producing some enthralling fare and Batley Bulldogs and Halifax combined to produce more of that on the opening day of the 2022 ...