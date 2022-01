Rugby: Nazionale, convocato Neculai per il raduno di Verona (Di domenica 30 gennaio 2022) Verona, 30 gen. - (Adnkronos) - Lo staff tecnico della Nazionale Italiana di Rugby Maschile guidato da Kieran Crowley ha convocato Ion Neculai per il raduno di Verona in preparazione delle prime due partite dell'Italia al Sei Nazioni 2022 in programma rispettivamente contro la Francia allo Stade de France di Parigi domenica 6 febbraio alle 16 e contro l'Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma domenica 13 febbraio alle 16. Neculai, pilone destro classe 2001 in forza alle Zebre Parma, ha fatto parte della rosa dell'Italia A che ha superato la Spagna nel Match InterNazionale ad ottobre entrando a gara in corso, al minuto 52', nella partita giocata a Madrid. Nella giornata odierna si unirà al gruppo Azzurro. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022), 30 gen. - (Adnkronos) - Lo staff tecnico dellaItaliana diMaschile guidato da Kieran Crowley haIonper ildiin preparazione delle prime due partite dell'Italia al Sei Nazioni 2022 in programma rispettivamente contro la Francia allo Stade de France di Parigi domenica 6 febbraio alle 16 e contro l'Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma domenica 13 febbraio alle 16., pilone destro classe 2001 in forza alle Zebre Parma, ha fatto parte della rosa dell'Italia A che ha superato la Spagna nel Match Interad ottobre entrando a gara in corso, al minuto 52', nella partita giocata a Madrid. Nella giornata odierna si unirà al gruppo Azzurro.

