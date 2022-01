Roma, si lavora alla rescissione del contratto di Santon: il punto (Di domenica 30 gennaio 2022) La Roma lavora per risolvere anzitempo il contratto di Davide Santon. Le ultime sui movimenti in casa giallorossa Come riportato dal Messaggero, la Roma è al lavoro per sfoltire la propria rosa. Il prossimo nome in uscita è quello di Davide Santon, mai entrato nel progetto tecnico di Josè Mourinho. Per il terzino, ai margini della rosa giallorossa, è pronta la rescissione del contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Laper risolvere anzitempo ildi Davide. Le ultime sui movimenti in casa giallorossa Come riportato dal Messaggero, laè al lavoro per sfoltire la propria rosa. Il prossimo nome in uscita è quello di Davide, mai entrato nel progetto tecnico di Josè Mourinho. Per il terzino, ai margini della rosa giallorossa, è pronta ladel. L'articolo proviene da Calcio News 24.

