Roma, si lavora alla partenza di un centrocampista: può rimanere in Serie A! (Di domenica 30 gennaio 2022) Come già numerose volte detto, i movimenti della Roma a centrocampo seguono un filo logico abbastanza semplice: sfoltire o mandare i giovani a farsi le ossa, per avere giocatori pronti per l’uso. Ebrima Darboe RomaEbrima Darboe domani sarà a Roma. Il centrocampista giallorosso è stato eliminato con il Gambia dalla Coppa d’Africa e farà rientro nella Capitale. Come riportato da Il Messaggero, sul 20enne c’è l’interesse del Venezia. La sua permanenza dipende dall’addio o meno di Diawara. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) Come già numerose volte detto, i movimenti dellaa centrocampo seguono un filo logico abbastanza semplice: sfoltire o mandare i giovani a farsi le ossa, per avere giocatori pronti per l’uso. Ebrima DarboeEbrima Darboe domani sarà a. Ilgiallorosso è stato eliminato con il Gambia dCoppa d’Africa e farà rientro nella Capitale. Come riportato da Il Messaggero, sul 20enne c’è l’interesse del Venezia. La sua permanenza dipende dall’addio o meno di Diawara. VINCENZO BONIELLO

Advertising

ilRomanistaweb : ?? #Diawara, non solo Valencia: anche il Cagliari sul guineano Con gli spagnoli si lavora all’ipotesi di un prestit… - ReteSport : Roma, si lavora per la rescissione di #Santon #Rassegna #ASRoma - zazoomblog : Roma si lavora ad una doppia cessione e ad un arrivo dalla Liga! - #lavora #doppia #cessione #arrivo - ricardo_calejo : RT @AGICTechnology: @AGICTechnology, Microsoft Partner Of The Year 2021??, assume #PowerApps & #PowerAutomate #Consultant, sedi di #Roma e #… - DashboardDr : RT @AGICTechnology: @AGICTechnology, Microsoft Partner Of The Year 2021??, assume #PowerApps & #PowerAutomate #Consultant, sedi di #Roma e #… -