Roma, salvati nel campo rom: cuccioli cercano casa (FOTO) (Di domenica 30 gennaio 2022) Sarebbero andati incontro ad una morte certa ma la loro giovane vita ha — fortunatamente — preso una piega diversa. Questa è la storia di tre dolcissimi cuccioli, ora in attesa di una famiglia che possa prenderse cura e donare loro tutto l’amore di cui meritano. Leggi anche: Roma, cucciolo di cane resta incastrato nell’intercapedine: salvato dai Vigili del Fuoco (FOTO) salvati dal campo Rom, cuccioli cercano casa Di circa 50 giorni, i cuccioli sono stati trovati presso il campo Rom di Castel Romano dai volontari dell’Associazione Norsaa. I cani sono in buone condizioni ed attualmente, si stanno cercando delle famiglie che possano adottarli. Come specificato dall’associazione, gli animali saranno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 30 gennaio 2022) Sarebbero andati incontro ad una morte certa ma la loro giovane vita ha — fortunatamente — preso una piega diversa. Questa è la storia di tre dolcissimi, ora in attesa di una famiglia che possa prenderse cura e donare loro tutto l’amore di cui meritano. Leggi anche:, cucciolo di cane resta incastrato nell’intercapedine: salvato dai Vigili del Fuoco (dalRom,Di circa 50 giorni, isono stati trovati presso ilRom di Castelno dai volontari dell’Associazione Norsaa. I cani sono in buone condizioni ed attualmente, si stanno cercando delle famiglie che possano adottarli. Come specificato dall’associazione, gli animali saranno ...

