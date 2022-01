Roma | l’ex Antiquarium comunale del Celio abbandonato da oltre 80 anni L’obiettivo è farlo rivivere con i fondi del Pnrr

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 gennaio 2022) Via di San Gregorio, in direzione dell’arco di Costantino e poi il Colosseo, offre molto alla vista. Gli archi dell’acquedotto neroniano e poi l’ingresso al Palatino sul lato destro. Sul lato opposto, in alto, solo alberi e un rudere. Recintato e invaso dalla vegetazione spontanea. È cosi dal 1939, quando alcuni cedimenti del terreno, causati dai lavori per la costruzione della galleria della metropolitana nella tratta passante sotto la struttura, ne hanno determinato la chiusura al pubblico. Perdelun abbandono lungo 83. Ingiustificato. Se non altro in considerazione della posizione centrale. Dall’ufficio stampa della Sovrintendenza capitolina rassicurano: perci sono risorse all’interno del progetto Caput Mundi, inserito nel Piano ...