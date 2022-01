Roma, l’arrivo di Nandez dal Cagliari dipende dalla cessione di Diawara (Di domenica 30 gennaio 2022) Ormai manca pochissimo al gong finale che sancirà la fine di questa sessione invernale di calciomercato. Per la Roma le trattative e i trasferimenti sono stati molti, ma qualcosa potrebbe ancora registrarsi in queste ultime ore. José Mourinho infatti è ora più soddisfatto dell’organico a disposizione, ma potrebbe esserlo ancora di più con l’arrivo di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Ormai manca pochissimo al gong finale che sancirà la fine di questa sessione invernale di calciomercato. Per lale trattative e i trasferimenti sono stati molti, ma qualcosa potrebbe ancora registrarsi in queste ultime ore. José Mourinho infatti è ora più soddisfatto dell’organico a disposizione, ma potrebbe esserlo ancora di più condi L'articolo

Advertising

ItalianAirForce : Ancora un volo salva vita per gli equipaggi del #31Stormo.Oggi un Falcon 50 in volo da #Cagliari a #Roma per portar… - Mariari30057064 : RT @zevunderskin: stanotte ho fatto un incubo,ho sognato che bobby hope,Draghi e tutti i televirologi da televendita erano stati costretti… - PSGRelay : RT @calciomercatoit: ? - sportli26181512 : Roma, Diawara tra Valencia e Venezia. Difficile l'arrivo di un regista: Il club spagnolo non ha ancora presentato u… - calciomercatoit : ? -