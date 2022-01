Roma, Ginevra muore di Covid a soli 2 anni: proclamato lutto cittadino (Di domenica 30 gennaio 2022) Un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto le vite dei suoi genitori e non solo. Morta di Covid a soli due anni, la piccola Ginevra aveva tutta una vita davanti a sè. Ricoverata all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro ieri è stata condotta d’urgenza — in elicottero — al Bambin Gesù di Roma, dove purtroppo sopraggiunte complicazioni al suo provato stato di salute si sono rese fatali. Leggi anche:Roma. Morta di Covid Ginevra, la bambina di 2 anni trasportata d’urgenza al Bambino Gesù Ginevra muore di Covid a soli 2 anni A richiedere il trasferimento d’urgenza nella Capitale era stata direttamente la prefettura di Catanzaro. La bimba era arrivata a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 30 gennaio 2022) Un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto le vite dei suoi genitori e non solo. Morta didue, la piccolaaveva tutta una vita davanti a sè. Ricoverata all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro ieri è stata condotta d’urgenza — in elicottero — al Bambin Gesù di, dove purtroppo sopraggiunte complicazioni al suo provato stato di salute si sono rese fatali. Leggi anche:. Morta di, la bambina di 2trasportata d’urgenza al Bambino GesùdiA richiedere il trasferimento d’urgenza nella Capitale era stata direttamente la prefettura di Catanzaro. La bimba era arrivata a ...

Agenzia_Ansa : 'Sarai un angelo meraviglioso Ginevra, nel giardino dei piccoli angeli'. Lo scrive in un post il sindaco di Mesora… - fanpage : La piccola Ginevra purtroppo non ce l'ha fatta - CorriereCitta : Roma, Ginevra muore di Covid a soli 2 anni: proclamato lutto cittadino - Devabole : RT @CN24_tv: Due anni e affetta da Covid, Ginevra non ce l’ha fatta: la piccola è deceduta a Roma ?? QUI ?? - MPenikas : RT @degiorgiod: 2 anni. Il Covid l'ha portata via. Lo sdegno è solo minore al disprezzo che nutro per troppi ormai. Addio Ginevra. https… -