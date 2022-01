Roby Facchinetti si commuove a Domenica In (Di domenica 30 gennaio 2022) Roby Facchinetti si è commosso ricordando il compianto Stefano D'Orazio. Roby Facchinetti piange a Domenica In: ecco perché su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di domenica 30 gennaio 2022)si è commosso ricordando il compianto Stefano D'Orazio.piange aIn: ecco perché su Donne Magazine.

Advertising

GammaStereoRoma : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli - Inseguendo la mia vita - Gazzettino : Domenica In, Roby Facchinetti si commuove ricordando Stefano D'Orazio: anche Mara Venier in lacrime - Dida_ti : RT @domenicocuppari: Roby Facchinetti - Rinascerò, Rinascerai - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Domenica In, Roby Facchinetti si commuove ricordando Stefano D'Orazio: anche Mara Venier in lacrime - marcoluci1 : RT @ilmessaggeroit: Domenica In, Roby Facchinetti si commuove ricordando Stefano D'Orazio: anche Mara Venier in lacrime -