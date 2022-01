Roby Facchinetti canta Rinascerò, Rinascerai a Domenica In: il doloroso ricordo del dramma di Bergamo (Di domenica 30 gennaio 2022) A Domenica In, nello spazio dedicato all’informazione sulla pandemia, è ospite anche Roby Facchinetti. Il cantautore, nella primavera del 2020 quando il Covid-19 ha iniziato a diffondersi e fare vittime, in video-collegamento con Mara Venier presentò il brano Rinascerò, Rinascerai composto con Stefano D’Orazio. Oggi, due anni dopo, i ricordi di quel dolore sono ancora vivi e il frontman dei Pooh si commuove in studio. Roby Facchinetti e il dramma di Bergamo a inizio pandemia Prosegue a Domenica In lo spazio informativo dedicato agli ultimi aggiornamenti sulla diffusione del Covid-19 e sulla campagna vaccinale. Al ricco tavolo di ospiti voluto da Mara Venier oggi pomeriggio è presente anche ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 30 gennaio 2022) AIn, nello spazio dedicato all’informazione sulla pandemia, è ospite anche. Ilutore, nella primavera del 2020 quando il Covid-19 ha iniziato a diffondersi e fare vittime, in video-collegamento con Mara Venier presentò il branocomposto con Stefano D’Orazio. Oggi, due anni dopo, i ricordi di quel dolore sono ancora vivi e il frontman dei Pooh si commuove in studio.e ildia inizio pandemia Prosegue aIn lo spazio informativo dedicato agli ultimi aggiornamenti sulla diffusione del Covid-19 e sulla campagna vaccinale. Al ricco tavolo di ospiti voluto da Mara Venier oggi pomeriggio è presente anche ...

Advertising

midnightkn : Roby Facchinetti emozionatissimo nel cantare Rinascerò Rinascerai, in memoria del periodo più nero del covid e di D… - NMasiani : Roby Facchinetti si emoziona sempre quando canta 'Rinascerò, Rinascerai'. E non lo biasimo per nulla. Ma è uno stra… - i_ponzo : #DomenicaIn Roby Facchinetti - ProssimiC : I gargarismi di Roby Facchinetti a #domenicain in questo momento - mimmo_sardiello : Oggi con Bassetti, Sileri ed Emiliano al posto di Albano abbiamo un giovane.... Roby Facchinetti ??#domenicain -