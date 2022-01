Roberto Mancini a C’è posta per te, il regalo misterioso a Simone: ecco cosa c’era nella scatola (Di domenica 30 gennaio 2022) Martina è andata a C’è posta per te per fare una sorpresa al compagno Simone. In studio per lui il ct della nazionale Roberto Mancini. L’uomo sta vivendo un periodo nero a causa della mancanza di lavoro. Lui sta crescendo le loro figlie mentre lei fa le pulizie. Lui, però, si sente frustrato dalla mancanza di lavoro. Martina, però, ha voluto fargli capire quanto è legata a lui. C’è posta per te: la vera storia di Martina e Simone “Sognavo di amare follemente e mi sono innamorato di te. Sognavo di avere una famiglia numerosa e abbiamo avuto due figlie meravigliosa. Sognavo di renderti felice e in questo sento di aver fallito. Tutto questo del lavoro che manca, spesso ti senti in colpa, ti senti triste e ti vedo triste. Non ho voglia di vederti così. Tutto tornerà apposto, ... Leggi su howtodofor (Di domenica 30 gennaio 2022) Martina è andata a C’èper te per fare una sorpresa al compagno. In studio per lui il ct della nazionale. L’uomo sta vivendo un periodo nero a causa della mancanza di lavoro. Lui sta crescendo le loro figlie mentre lei fa le pulizie. Lui, però, si sente frustrato dalla mancanza di lavoro. Martina, però, ha voluto fargli capire quanto è legata a lui. C’èper te: la vera storia di Martina e“Sognavo di amare follemente e mi sono innamorato di te. Sognavo di avere una famiglia numerosa e abbiamo avuto due figlie meravigliosa. Sognavo di renderti felice e in questo sento di aver fallito. Tutto questo del lavoro che manca, spesso ti senti in colpa, ti senti triste e ti vedo triste. Non ho voglia di vederti così. Tutto tornerà apposto, ...

