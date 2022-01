Ristoranti, obbligo Super Green Pass: come funziona all’aperto e al chiuso, tutte le regole (Di domenica 30 gennaio 2022) Un nuovo decreto è stato approvato quest’oggi dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza. Tra le principali misure che sono state introdotte per il contenimento del Covid-19, anche alcune relative all’estensione del Super Green Pass. Quest’ultimo è necessario nei bar, nei Ristoranti e nei locali al chiuso. In particolare, dal 10 gennaio è obbligatorio essere in possesso nel Super Geen Pass anche all’aperto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) Un nuovo decreto è stato approvato quest’oggi dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza. Tra le principali misure che sono state introdotte per il contenimento del Covid-19, anche alcune relative all’estensione del. Quest’ultimo è necessario nei bar, neie nei locali al. In particolare, dal 10 gennaio è obbligatorio essere in possesso nelGeenanche. SportFace.

