Rinnovo e fascia da capitano | il Napoli vuole tenere Koulibaly

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ildi Kalidouper ilè una priorità, il difensore senegalese è di fatto ildel futuro dopo Lorenzo Insigne. Oramai già da qualche stagioneè riconosciuto come lader dello spogliatoio partenopeo. Fino ad ora ladal’aveva portata Insigne, ma il suo passaggio al Toronto la fa passare giustamente sul braccio del difensore del Senegal. In realtà ci sarebbe anche Mertens come possibile, ma il futuro del belga è ancora un mistero, anche perché il suo contratto scade a giugno del 2022. Mertensrestare al, ma il Toronto lo tenta ed ilnon gli offre un grandissimo ingaggio.futuro ...

Il Napoli ha in agenda un incontro con Ramadani, agente di Koulibaly, per il rinnovo del senegalese e di Malcuit per il futuro del francese. Il rinnovo di Kalidou Koulibaly per il Napoli è una priorità ... Oramai già da qualche stagione Koulibaly è riconosciuto come lader dello spogliatoio partenopeo. Fino ad ora la fascia da capitano ... Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è legato agli azzurri da un contratto che scadrà il trenta giugno del 2023.