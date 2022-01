Riflessioni (amare) nel Giorno della Memoria (Di domenica 30 gennaio 2022) "Ebreo devi bruciare nei forni", e giù pugni, calci e sputi. Vittima un dodicenne della provincia di Livorno, la cui unica colpa, in quel parchetto, è stata la fede ebraica, evidentemente nota alle due ‘bulle’ (eufemismo per non scadere nel trivio) che l’hanno aggredito. Una sola parola mi sovviene - rimbalzando tra una sponda e l’altra di un cervello fumante di rabbia - da quando ho letto la notizia. Non è un sostantivo, ma un avverbio: chissà. Chissà se queste ragazzine depensanti sappiano cosa sia il Giorno della Memoria, celebrato in tutto il mondo il 27 gennaio a presidio del ricordo di una delle più grandi tragedie dell’umanità, l’Olocausto. Chissà se conoscano Anna Frank, la ragazzina olandese emblema dell’orrore di un mondo impazzito che, ad un certo punto della storia, ha consapevolmente ... Leggi su panorama (Di domenica 30 gennaio 2022) "Ebreo devi bruciare nei forni", e giù pugni, calci e sputi. Vittima un dodicenneprovincia di Livorno, la cui unica colpa, in quel parchetto, è stata la fede ebraica, evidentemente nota alle due ‘bulle’ (eufemismo per non scadere nel trivio) che l’hanno aggredito. Una sola parola mi sovviene - rimbalzando tra una sponda e l’altra di un cervello fumante di rabbia - da quando ho letto la notizia. Non è un sostantivo, ma un avverbio: chissà. Chissà se queste ragazzine depensanti sappiano cosa sia il, celebrato in tutto il mondo il 27 gennaio a presidio del ricordo di una delle più grandi tragedie dell’umanità, l’Olocausto. Chissà se conoscano Anna Frank, la ragazzina olandese emblema dell’orrore di un mondo impazzito che, ad un certo puntostoria, ha consapevolmente ...

