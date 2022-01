Reporter incinta respinta da Nuova Zelanda accolta da talebani (Di domenica 30 gennaio 2022) Una giornalista neozelandese incinta è stata accolta dai talebani a Kabul dopo che, a causa delle norme anti - Covid, il suo Paese non l'ha autorizzata a rientrare dal Qatar. Charlotte Bellis, questo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022) Una giornalista neozelandeseè statadaia Kabul dopo che, a causa delle norme anti - Covid, il suo Paese non l'ha autorizzata a rientrare dal Qatar. Charlotte Bellis, questo ...

