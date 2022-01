René Robert, nove ore al gelo nel centro di Parigi: il fotografo star morto nell'indifferenza (Di domenica 30 gennaio 2022) Probabilmente è stato solo un piede messo male, o un malessere da niente, una piccola vertigine, a far inciampare René Robert: come ogni sera, anche martedì 18 gennaio, dopo... Leggi su ilmattino (Di domenica 30 gennaio 2022) Probabilmente è stato solo un piede messo male, o un malessere da niente, una piccola vertigine, a far inciampare: come ogni sera, anche martedì 18 gennaio, dopo...

Ultime Notizie dalla rete : René Robert Cade in strada e muore dopo 9 ore per il freddo "Il fotografo René Robert ucciso dall'indifferenza" Come ha confermato l'Olivar Association che lavora con i senzatetto a Madrid da decenni, "molte persone parlano della terribile storia di Renè Robert, ma la realtà è che questa è l'esperienza crudele ...

Renè Robert, il fotografo del flamenco, cade e muore in strada tra l'indifferenza dei passanti Una fine atroce, la morte al gelo, con la faccia sul marciapiedi e i passi della gente che ha fretta e non si ferma. Renè Robert, fotografo, se n'è andato a 84 anni lentamente, congelandosi nella notte di Parigi, a rue de Turbigo, fra la Rèpublique e il Beaubourg, in pieno centro. È inciampato martedì scorso verso le 21 ...

Come ha confermato l'Olivar Association che lavora con i senzatetto a Madrid da decenni, "molte persone parlano della terribile storia di Renè, ma la realtà è che questa è l'esperienza crudele ...Una fine atroce, la morte al gelo, con la faccia sul marciapiedi e i passi della gente che ha fretta e non si ferma. Renè, fotografo, se n'è andato a 84 anni lentamente, congelandosi nella notte di Parigi, a rue de Turbigo, fra la Rèpublique e il Beaubourg, in pieno centro. È inciampato martedì scorso verso le 21 ...