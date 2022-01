Regole covid | cosa cambia dal 1 febbraio Green pass | mascherine | le novità

Advertising

GiovanniToti : Le città sono più vuote, la gente teme il Covid. Le regole che abbiamo posto, in alcuni casi eccessive rispetto all… - Adnkronos : 'Un reset delle regole': la ricetta di Bassetti contro il #Covid. - Agenzia_Ansa : Covid, il sottosegretario alla Salute Sileri annuncia 'nelle prossime settimane cambiamento delle nostre vite'. 'Va… - fantus74 : RT @ImolaOggi: Che è successo? ?? Bassetti: 'reset totale di tutte le regole anti Covid, molti degli obblighi imposti non servono a nulla'… - Beppe_FF_ : RT @ImolaOggi: Che è successo? ?? Bassetti: 'reset totale di tutte le regole anti Covid, molti degli obblighi imposti non servono a nulla'… -

Ultime Notizie dalla rete : Regole covid

Dall'1 febbraio cambiano leanche per Green pass e non vaccinati. In arrivo, intanto, la prima tranche di 11mila trattamenti della pillola anti -di PfizerRoma, 30 gennaio 2022 - La fine del mese di gennaio porterà novità e conferme per quanto riguarda le. Obbligo delle mascherine anche all'aperto, colori delle Regioni, validità e durata del green pass per vaccinati con tre o due dosi, scuola, discoteche: il governo di Mario Draghi nella ...Il Consiglio dei Ministri al lavoro per modificare, eliminare o togliere le misure in vigore. Tutte le novità e le ipotesi ...21:01:04 Non solo mascherine, colori e discoteche. Dall'1 febbraio cambieranno le regole anche per Green pass e non vaccinati. Da martedì, infatti, il certificato verde sarà ridotto dagli attuale 9 ai ...