Rafael Nadal: “Ho rischiato il ritiro, il mio problema viene da lontano: più bello del primo Slam” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Rafael Nadal ha vinto gli Australian Open 2022, sconfiggendo Daniil Medvedev in un’epocale finale andata in scena sul cemento di Melbourne. Lo spagnolo si è imposto grazie a una spettacolare rimonta dallo 0-2, alzando le braccia al cielo dopo oltre cinque ore di autentica battaglia. Il mancino di Manacor ha messo le mani sul 21mo Slam della sua carriera, staccando Roger Federer e Novak Djokovic in testa alla speciale classifica (lo svizzero e il serbo restano a quota 20). Rafael Nadal si è presentato in conferenza stampa visibilmente soddisfatto: “Per il momento della mia carriera, per la situazione che si era venuta a creare, per il palcoscenico, per tutto quanto messo insieme, credo che questa sia la rimonta più straordinaria che mi sia capitata nella vita. La situazione era molto critica, ma mi sono ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022)ha vinto gli Australian Open 2022, sconfiggendo Daniil Medvedev in un’epocale finale andata in scena sul cemento di Melbourne. Lo spagnolo si è imposto grazie a una spettacolare rimonta dallo 0-2, alzando le braccia al cielo dopo oltre cinque ore di autentica battaglia. Il mancino di Manacor ha messo le mani sul 21modella sua carriera, staccando Roger Federer e Novak Djokovic in testa alla speciale classifica (lo svizzero e il serbo restano a quota 20).si è presentato in conferenza stampa visibilmente soddisfatto: “Per il momento della mia carriera, per la situazione che si era venuta a creare, per il palcoscenico, per tutto quanto messo insieme, credo che questa sia la rimonta più straordinaria che mi sia capitata nella vita. La situazione era molto critica, ma mi sono ...

