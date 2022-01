Quirinale | Verducci | ' Giovani turchi vincitori? Ha vinto Paese | ora il proporzionale' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Era il 5 gennaio e sembra un secolo fa quando i, l'area del Pd guidata da Matteo Orfini, annunciarono che avrebbero proposto formalmente alla Direzione dem, fissata per il 13, il Mattarella bis. "Se ci sentiamo? Ma no. E' stata una vittoria dele del Parlamento", dice il senatore Francescoall'Adnkronos. "Come ha detto giustamente Letta, hal'Italia. Ci sono stati molti tentativi di trasformare questo passaggio così importante in un rodeo e siamo contenti di aver contribuito come Pd a un esito così positivo per ilin un gioco di squadra, portato avanti con grande lucidità, intelligenza e rispetto delle istituzioni. Quando il Parlamento fa un scelta politica forte, che risponde tra l'altro ...