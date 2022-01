Quirinale, Tajani: non chiediamo nessun cambio governo (Di domenica 30 gennaio 2022) "Nel governo non c'è una delegazione di centrodestra, c'è una delegazione della Lega e una di Fi. Noi chiediamo ora che il governo lavori con più forza. Non abbiamo proposto nessun cambiamento alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022) "Nelnon c'è una delegazione di centrodestra, c'è una delegazione della Lega e una di Fi. Noiora che illavori con più forza. Non abbiamo propostocambiamento alla ...

Advertising

Antonio_Tajani : Su indicazione del Presidente @berlusconi per la votazione di questa mattina @forza_italia ha deciso di astenersi. #Quirinale - La7tv : #quirinale Giuseppe #Conte diserta e fa saltare il vertice di maggioranza con Salvini, Letta, Tajani e Renzi. E Mar… - RaiNews : Attesa per il discorso di insediamento che Sergio #Mattarella farà giovedì alle 15.30, giorno fissato per il giura… - lifestyleblogit : Quirinale 2022, Tajani: 'Forza Italia voleva Casini, poteva avere delle chance' - - morganipatrizia : RT @RaiNews: Attesa per il discorso di insediamento che Sergio #Mattarella farà giovedì alle 15.30, giorno fissato per il giuramento che c… -