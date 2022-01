Quirinale: Serracchiani, 'strategia Pd era far salire voti a Mattarella ogni giorno' (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "La strategia del Pd è stata far salire i voti per il presidente Sergio Mattarella quotidianamente ad ogni votazione e lo abbiamo fatto con maggior evidenza quando si è trattato di votare per la presidente del Senato Casellati". Così a capogruppo PD alla Camera Debora Serracchiani ospite del Caffè della domenica di Maria Latella a Radio24. "Si è trattato di una tattica parlamentare che si è rilevata preziosa e utile e che ci ha permesso di tenere alto il nome di Mattarella", ha aggiunto Serracchiani. "L'alleanza tra Partito democratico e Movimento 5 stelle non è in discussione, anzi l'elezione del presidente della Repubblica l'ha rafforzata. Ci sono state tensioni ma da parte di Giuseppe Conte c'è sempre stata franchezza". ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Ladel Pd è stata farper il presidente Sergioquotidianamente advotazione e lo abbiamo fatto con maggior evidenza quando si è trattato di votare per la presidente del Senato Casellati". Così a capogruppo PD alla Camera Deboraospite del Caffè della domenica di Maria Latella a Radio24. "Si è trattato di una tattica parlamentare che si è rilevata preziosa e utile e che ci ha permesso di tenere alto il nome di", ha aggiunto. "L'alleanza tra Partito democratico e Movimento 5 stelle non è in discussione, anzi l'elezione del presidente della Repubblica l'ha rafforzata. Ci sono state tensioni ma da parte di Giuseppe Conte c'è sempre stata franchezza". ...

