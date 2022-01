Quirinale, Meloni: “Centrodestra da rifondare, da oggi lavoro a questo. Salvini non mi ha ancora spiegato perché abbia proposto Mattarella” (Di domenica 30 gennaio 2022) “Il Centrodestra è da rifondare e questo è quello a cui lavoro io da oggi. Per non essere più trattati dall’alto in basso da una sinistra sempre più presuntuosa: polverizzato in Parlamento ma maggioranza nel Paese”. Così il leader di FdI, Giorgia Meloni, in una diretta Facebook, dopo la rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica. “Nulla è perduto, non vi abbattete, ma lavoriamo, non bisogna piegarci: bisogna credere in quello che ti dici, se ci credi lo fai”. Meloni ha detto di non aver capito come mai Matteo Salvini abbia proposto Mattarella, e che è ancora in attesa di spiegazioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) “Ilè daè quello a cuiio da. Per non essere più trattati dall’alto in basso da una sinistra sempre più presuntuosa: polverizzato in Parlamento ma maggioranza nel Paese”. Così il leader di FdI, Giorgia, in una diretta Facebook, dopo la rielezione di Sergioalla presidenza della Repubblica. “Nulla è perduto, non vi abbattete, ma lavoriamo, non bisogna piegarci: bisogna credere in quello che ti dici, se ci credi lo fai”.ha detto di non aver capito come mai Matteo, e che èin attesa di spiegazioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

lorepregliasco : Nella evidente sconfitta di tutto il sistema politico, un epilogo positivo per Letta, con luci e ombre per Meloni,… - SkyTG24 : Con l'ottava votazione in #Quirinale è stato riconfermato un secondo mandato per Sergio #Mattarella, l'attuale Pres… - MediasetTgcom24 : Meloni: 'Non voteremo Mattarella, questo è un fallimento di tutti' #quirinale #mattarella #presidenterepubblica… - capitanharlcok : RT @EmeiMarkus: Giorgia #Meloni: 'L'unica cosa sulla quale tutti i partiti della coalizione erano d'accordo era il NO alla riconferma di #M… - toreobinu1 : RT @claudiocerasa: Ha spaccato il centrodestra, ha rafforzato la Meloni, ha diviso la Lega, ha portato al Quirinale un ex esponente del Pd,… -