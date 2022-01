Quirinale: Letta, 'governo più forte, Draghi ha convocato domani Cdm fatto positivo' (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Il governo esce più forte, decisamente più forte. Se ci fosse stato un altro presidente, ci sarebbero stato dei primi mesi di rodaggio e il governo più in difficoltà" e invece "si parla di un Cdm domani. Vuol dire che il premier Draghi vuole muoversi rapidamente e mi pare un fatto positivo". Così Enrico Letta a In Mezz'ora in più. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Ilesce più, decisamente più. Se ci fosse stato un altro presidente, ci sarebbero stato dei primi mesi di rodaggio e ilpiù in difficoltà" e invece "si parla di un Cdm. Vuol dire che il premiervuole muoversi rapidamente e mi pare un". Così Enricoa In Mezz'ora in più.

Advertising

lorepregliasco : Nella evidente sconfitta di tutto il sistema politico, un epilogo positivo per Letta, con luci e ombre per Meloni,… - ilriformista : Anche i Dem erano d'accordo (di @aldotorchiaro) #Belloni #Salvini #Conte #Letta #Quirinale #Mattarella - NicolaPorro : ?? Letta 'finto morto', Salvini 'pugile suonato', Renzi 'terrorizzato'... Il pagellone del Quirinale di… - Ecatetriformis : RT @Psyco012: Chi sta ascoltando @EnricoLetta, da elettore del @pdnetwork, spero si renda conto che votarli significa ancora tenere in vita… - PD_Lazio : RT @Mezzorainpiu: #Letta 'Quirinale non è vicenda che va letta in termini di vinti e vincitori' @EnricoLetta #mezzorainpiu @RaiTre https:… -