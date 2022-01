Quirinale | la versione Pd su ' caso Belloni' | tra show tv | spin e urla nella notte** 4

(Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) - Intanto altri si muovono per stoppare il nome. Nel Pd esce alle 20 e 50 Andrea Marcucci. Alle 20 e 52 parte Matteo Renzi ed è una furia. Alle 20 e 56 esce Forza Italia, alle 21 e 17 Leu, alle 21 e 30 Coraggio Italia, alle 21 e 34 Sinistra Italiana. Infine, Luigi Di Maio. "A quel punto è evidente che non c'è nessuna maggioranza sulla. Anzi che sullasi stava spaccando la maggioranza. Altro che 505... Il rischio, dopo aver bocciato la presidente del Senato, era di quello di mandare nel Vietnam dell'aula il capo dei servizi che è di nomina del presidente del Consiglio. Avrebbe tirato dentro anche Mario Draghi per il suo ruolo". A quel punto, la candidatura diè bruciata e alle 23 e 30 si rivedono Letta, Conte e Speranza al gruppo Pd. E Conte viene investito dall'ira dei dem. ...

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale versione

A ribaltare le concezioni, a fornire unaprofondamente differente circa quanto accaduto nell'ultima settimana sul, con lo stallo durato lunghi giorni, ci pensa Luigi Bisignani . Lo fa con un intervento sulle colonne de Il ...Le divisioni tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio emerse nella soluzione del puzzle(il ... tanto da far dire in conferenza stampa a Letta che il centrosinistra inlarga ha tenuto ...Dai fotomontaggi che ritraggono il presidente in fuga da un’Italia in fiamme fino a una versione Matteo Berrettini ...Con la chiusura della partita per il Quirinale si può davvero cominciare l’ultimo anno che separa il Paese dal voto a scadenza naturale.