Quirinale | Forza Italia contro Salvini e Meloni | ' Non siamo stati maturi'

(Di domenica 30 gennaio 2022), a destra tuttitutti.critica la Lega che critica Fratelli d'che critica tutti. 'La prima delusione risiede nella consapevolezza che per la prima volta nella ...

VittorioSgarbi : #quirinale E' stato triste quanto avvenuto con la votazione sulla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellat… - EP_President : L’Italia ???? è sempre stata e continuerà essere una forza trainante all’interno dell’Unione Europea ????. Congratulaz… - VittorioSgarbi : #quirinale È un gran casino. Berlusconi sembra indicare Casini: contrari Meloni e Salvini. Si è valutato che nessun… - cardella42 : RT @VittorioSgarbi: #quirinale E' stato triste quanto avvenuto con la votazione sulla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. f… - PieroBenassi : RT @EP_President: L’Italia ???? è sempre stata e continuerà essere una forza trainante all’interno dell’Unione Europea ????. Congratulazioni a… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Forza

, a destra tutti contro tutti.Italia critica la Lega che critica Fratelli d'Italia che critica tutti. 'La prima delusione risiede nella consapevolezza che per la prima volta nella ...Il voto per ilconsegna un centrodestra spappolato, con i leader dei vari partiti pronti ad accusarsi l'... I rapporti di Fratelli d'Italia e Matteo Salvini conItalia sono freddissimi. E ..."Lega e Forza Italia hanno barattato sette anni di presidente della Repubblica con sette mesi di Legislatura, o se vogliamo di stipendio" sottolinea la leader di Fratelli d'Italia ...Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica. All'ottavo scrutinio e dopo una settimana intensa. Come ne escono i leader politici?